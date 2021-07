RIVIVI LA DIRETTA - Serie A, calendario Lazio: il via a Empoli, Roma alla sesta e Inzaghi all'ottava - FT

AGGIORNAMENTO ORE 19.25 - La Lazio sui propri canali social ha pubblicato l'intero calendario. Di seguito tutte le 38 giornate con le rispettive date (weekend di riferimento).

Giornata 01: Empoli - Lazio (22-08-2021)

Giornata 02: Lazio - Spezia (29-08-2021)

Giornata 03: Milan - Lazio (12-09-2021)

Giornata 04: Lazio - Cagliari (19-09-2021)

Giornata 05: Torino - Lazio (22-09-2021)

Giornata 06: Lazio - Roma (26-09-2021)

Giornata 07: Bologna - Lazio (03-10-2021)

Giornata 08: Lazio - Inter (17-10-2021)

Giornata 09: Hellas Verona - Lazio (24-10-2021)

Giornata 10: Lazio - Fiorentina (27-10-2021)

Giornata 11: Atalanta - Lazio (31-10-2021)

Giornata 12: Lazio - Salernitana (07-11-2021)

Giornata 13: Lazio - Juventus (21-11-2021)

Giornata 14: Napoli - Lazio (28-11-2021)

Giornata 15: Lazio - Udinese (01-12-2021)

Giornata 16: Sampdoria - Lazio (05-12-2021)

Giornata 17: Sassuolo - Lazio (12-12-2021)

Giornata 18: Lazio - Genoa (19-12-2021)

Giornata 19: Venezia - Lazio (22-12-2021)

Giornata 20: Lazio - Empoli (06-01-2022)

Giornata 21: Inter - Lazio (09-01-2022)

Giornata 22: Salernitana - Lazio (16-01-2022)

Giornata 23: Lazio - Atalanta (23-01-2022)

Giornata 24: Fiorentina - Lazio (06-02-2022)

Giornata 25: Lazio - Bologna (13-02-2022)

Giornata 26: Udinese - Lazio (20-02-2022)

Giornata 27: Lazio - Napoli (27-02-2022)

Giornata 28: Cagliari - Lazio (06-03-2022)

Giornata 29: Lazio - Venezia (13-03-2022)

Giornata 30: Roma - Lazio (20-03-2022)

Giornata 31: Lazio - Sassuolo (03-04-2022)

Giornata 32: Genoa - Lazio (10-04-2022)

Giornata 33: Lazio - Torino (16-04-2022)

Giornata 34: Lazio - Milan (24-04-2022)

Giornata 35: Spezia - Lazio (01-05-2022)

Giornata 36: Lazio - Sampdoria (08-05-2022)

Giornata 37: Juventus - Lazio (15-05-2022)

Giornata 38: Lazio - Hellas Verona (22-05-2022)

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Piccola pausa per quanto riguarda la stesura del calendario, ha preso la parola Igli Tare che ha detto la sua su Luis Alberto e il neo tecnico Maurizio Sarri. Pavel Nedved invece parlando di Sarri ha fatto riferimento alla sua esperienza alla Lazio. Beppe Marotta ha rilasciato una battuta su Simone Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - L'avversaria della settima giornata è il Bologna al Dall'Ara. Svelati anche gli incroci al ritorno con la Roma, andata e ritorno con Inter e Juventus.

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Il Milan la terza giornata a San Siro, poi il Cagliari all'Olimpico la quarta, il Torino in trasferta la quinta e il primo derby contro la Roma (weekend del 26 settembre) la sesta. Il primo sestetto di sfide per la Lazio è completo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Inizia la compilazione del calendario. La Lazio inizierà il suo campionato in casa dell'Empoli: Sarri torna al Castellani contro la squadra con cui ha debuttato in Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Iniziata la presentazione del calendario, quest'anno a cura di Dazn. Tutti i club di Serie A rappresentati in studio, per la Lazio presente il direttore sportivo Igli Tare. Tra poco sapremo contro chi i biancocelesti inizieranno il proprio campionato.

Via alla Serie A 2021-22. Se per le partite bisogna ancora aspettare il weekend del 21-22 agosto, oggi verrà svelato il calendario completo. Per la prima volta non ci sarà la simmetria tra il girone d'andata e quello di ritorno. Di seguito i criteri che guideranno la compilazione:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

CESENA - SPEZIA*

EMPOLI - FIORENTINA

GENOA - SAMPDORIA

INTER - MILAN

JUVENTUS - TORINO

LAZIO - ROMA

NAPOLI - SALERNITANA

SPAL - VENEZIA*

* nei casi di Spezia e Venezia l’alternanza sarà temporanea. Si stima che lo Spezia potrebbe rientrare nel proprio impianto già da settembre 2021, mentre per il Venezia le tempistiche potrebbero essere più lunghe e al momento non calendarizzabili.

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

e) una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri.

2. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano;

b) tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti;

c) salvo quanto indicato al punto a) che precede, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al Calendario 2020/2021;

e) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

f) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2019/2020 o 2020/2021;

g) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Milan) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Napoli) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Roma) nelle giornate successive ad un turno di UEFA Europa League/UEFA Conference League (4ª,7ª,9ª,12ª,14ª e 17ª giornate di andata e 7ª,8ª,10ª,11ª,13ª,14ª,16ª e 17ª giornate di ritorno).

Principali segnalazioni delle Società, della F.I.G.C., dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno:

- EMPOLI/FIORENTINA – necessità di alternanza per migliore gestione ordine pubblico;

- INTER e MILAN: fuori casa la 7ª giornata di andata per concomitanza Semifinali UEFA Nations League;

- JUVENTUS: fuori casa la 7ª giornata di andata per concomitanza Semifinali UEFA Nations League e fuori casa la 19ª di ritorno (UEFA Champions League Femminile);

- NAPOLI/SALERNITANA: richiesta di alternanza per migliore gestione ordine pubblico.