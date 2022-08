RIVIVI LA DIRETTA - Torino - Lazio, Sarri in conferenza: "Contento della prestazione, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso in parità il match tra Torino e Lazio all’Olimpico Grande Torino e al termine della sfida il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita. Queste le sue dichiarazioni: "Della prestazione sono soddisfatto, tosta e di grande solidità. Non sono contento del risultato, una partenza di grande aggressività da parte del Torino e ci sono stati problemi nell'impostazione dell'azione e ci sono state varie situazioni. La partita è andata così. Le situazioni le abbiamo create e anche abbastanza nitide, ma purtroppo non abbiamo concretizzato e ci dispiace per il risultato. Però abbiamo anche la consapevolezza di aver giocato in uno stadio difficile , contro una squadra che era già difficile lo scorso anno e quest'anno mi sembra più forte"

APPROCCIO - "Abbiamo cercato troppo subito la profondità e ci sono venuti palloni sporchi e qualche problemino nei duelli fisici, loro nei duelli fisici dietro erano più forti di noi. Nella prima mezzo’ora abbiamo fatto la partita, gli attaccanti esterni hanno fatto una buona partita dal punto di vista difensivo ma da quello offensivo dovevano venire molto di più a tagliare alle spalle di Ciro e sovrappore i difensori uno sopra all'altro per giocare su tre linee invece che su due. Centrocampo? Mi aspettavo questo tipo di partita, nel primo tempo era più importante la fisicità, per aggressività e intensità, della qualità. Il secondo tempo si meritava di vincere per le occasioni"