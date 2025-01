Roma - Lazio, Castellanos a LSC: "Faremo il massimo! Tifosi? Li ringraziamo e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel pre partita di Roma - Lazio, ai microfoni ufficiali del club, Castellanos ha raccontato le emozioni del derby. Le parole del biancoceleste: "È una partita bella da giocare, sappiamo che è un derby per tutti noi, per loro e per la città. Dobbiamo fare il massimo e penso sia una gara bella da giocare. Tifosi a Formello? È sempre importante che stiano con noi, li ringraziamo per tutto il supporto. Dobbiamo fare il massimo. Cosa servirà per provare a vincerlo? Sappiamo che dobbiamo fare quello che abbiamo fatto in settimana, sappiamo che sarà difficile e daremo il massimo per 90’”.

