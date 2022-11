Roma - Lazio, Felipe Anderson: "Io come Immobile? Mi adatto per aiutare la squadra"

Fonte: Lazio Style Channel

Felipe Anderson è stato il man of the match del derby. Il suo gol ha deciso la stracittadina, ma non va dimenticato l'immenso lavoro di sacrificio che ha fatto per aiutare la squadra anche in fase difensiva. Il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per raccontare le sue emozioni: "Il gol è stato una gioia, ma vale di più la vittoria. Sono molto felice di aiutare la squadra in questo modo. Siamo contentissimi perché venivamo da partite in cui abbiamo giocato bene, senza subire gol. Poi le ultime due sono state diverse e tornare a vincere è stato importante. Le assenze di Immobile e Milinkovic? Hanno pesato, ma quest'anno abbiamo una rosa che sa interpretare i vari momenti. Ognuno di noi deve dare qualcosa di più per sopperire queste assenze. Ho incontrato Hernanes: era molto felice, nei derby ha sempre fatto la differenza. Mi ha fatto piacere. Immobile è un maestro in questo ruolo, è difficile sostituirlo. Io mi adatto per aiutare la squadra con le mie caratteristiche. Provo a imitarlo, devo piano piano automatizzare il tutto".