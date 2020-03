Serie A, quattro ipotesi in fase di studio: si valutano i playoff

Le sorti del campionato italiano sono legate a 'quattro ipotesi', come confermato dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli al termine del consiglio straordinario della Figc sull'emergenza Coronavirus. Nel caso in cui, dopo il 3 aprile, si torni alla normalità, si spera di poter recuperare le partite saltate entro la fine di maggio. Questa opzione è legata, ovviamente, alla possibilità o meno di svolgere l'Europeo in modo regolare. L'altra ipotesi riguarda i playoff, opzione che verrà valutata entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale. Altre alternative in caso di ulteriore stop al campionato sarebbero quelle della non assegnazione o della assegnazione del titolo in base alla classifica di oggi.