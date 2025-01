Tanti auguri Lazio! Sono 125 anni, anima pura e indomabile di Roma!

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

"Padroni del nostro destino, capitani della nostra anima". È così dal 9 gennaio 1900, da 125 anni, da quel 9 gennaio in cui Luigi Bigiarelli e i suoi amici decisero di dar vita a un sogno: la Lazio. Mai, in questi 25 lustri, i Laziali hanno avuto la strada spianata, aiuti di palazzo, tappeti rossi ai loro piedi. I Laziali, con la loro anima indomabile, come l'aquila che li rappresenta, hanno conquistato tutto ciò che contrassegna la loro storia. Sempre. Senza regali, senza aiuti, senza propaganda e senza bisogno che mani esterne s'allungassero per trarli fuori dai guai. La Lazio ha passato mille tempeste e i Laziali non hanno mai abbandonato il loro veliero. Sono caduti, si sono feriti, ma si sono rialzati sempre e accarezzano orgogliosi le proprie cicatrici, che sono lì a significare fedeltà e attaccamento a una tradizione ultracentenaria. Quelle cicatrici che poi hanno assunto un significato ancor più profondo e vivo nei momenti di gloria, nelle gioie, nelle vittorie. Indimenticabili, eterne, arrivate spesso di maggio: il 12, il 14 o il 26. E quindi in primavera che, guarda caso, vuol dire rinascita. La Lazio è lì, quercia solida, radicata nel terreno di Roma, sferzata dalle intemperie di chi la vorrebbe debole e invece si scontra con la sua forza e la sua resilienza, alimentata dalle cure di chi l'ama e non l'ha mai abbandonata. Il suo Popolo a volte troppo pessimista, ma incredibilmente e inguaribilmente innamorato. Il Popolo Laziale che la Lazio l'ha sempre difesa e protetta, l'ha sempre custodita. E così, questo amore scorre nelle vene di Roma, imperterrito. Tradizione che si fortifica e si alimenta nel cuore delle nuove generazioni, educate al sentimento e alla forza d'animo dai propri padri, dai propri nonni. È così che va, da 125 anni. Ed è così che andrà... Per sempre e un giorno ancora.

