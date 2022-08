Torino - Lazio, Marusic: "Il lavoro in difesa si vede. Grazie ai nostri tifosi”

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del match tra Torino e Lazio, con un termine turbolento in cui gli animi dei calciatori biancocelesti si sono accesi per una ripartenza che non si è potuta concretizzare a causa del triplice fischio dell'arbitro Piccinini, è intervenuto Adam Marusic ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la sfida: “Ho avuto una buona occasione, volevo farla passare tra le gambe, ma Vanja ha fatto ottime parate. Quest’anno abbiamo iniziato bene, lavoriamo bene con la difesa e questo è risultato. Oggi non abbiamo preso gol, col Bologna solo su rigore, dobbiamo continuare così. Ci sono molte squadre con giocatori fisicamente forti. Dobbiamo recuperare bene per giocare contro l’Inter, abbiamo meno di una settimana. Potevamo fare un gol stasera, ma dobbiamo giocare sempre così. Con questi giocatori nuovi mi trovo bene: Romagnoli è molto forte, così come Vecino, vengono da grandi squadre. Siamo nervosi, non so perché, dobbiamo analizzare questo fatto. È importante per noi non prendere gialli perché le prossime partite saranno importanti”.

L'esterno montenegrino ai microfoni di Sky Sport ha poi aggiunto: "Conoscevamo le caratteristiche dell'avversario, abbiamo preparato bene la gara. E' stata una partita difficile come abbiamo visto. Loro hanno iniziato con più cattiveria, hanno vinto più duelli nel primo tempo, noi abbiamo avuto solo un'occasione con me per sbloccarla. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con più voglia e abbiamo creato più occasioni. E' un punto importante, venerdì abbiamo una partita difficile, andiamo avanti. Lavoriamo tanto e il risultato si vede, non abbiamo preso gol oggi, contro il Bologna solo su rigore, dobbiamo crescere ancora".

Il difensore della Lazio ha parlato anche in zona mista ai media presenti: "Sapevamo di giocare contro una squadra che gioca uomo contro uomo. Nel primo tempo loro hanno vinto più duelli rispetto a noi. Nella ripresa siamo entrati meglio e abbiamo avuto qualche occasione. Non siamo riusciti a fare gol ma abbiamo preso questo punto importante. Venerdì c'è una grande partita. Rosa più lunga? Si, quest'anno abbiamo una rosa più lunga rispetto agli anni precedenti. Si è visto anche oggi dai giocatori che sono entrati".

Si parla di terzino sinistro, ma tu giochi sempre bene...

"Quando gioco provo a fare sempre il massimo e così farò nelle altre partite. Poi vediamo che succede. Stadio pieno? Questo ci piace. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi che erano tanti sia oggi sia contro il Bologna. Spero che sarà così anche nelle altre partite perché ci danno una grande mano. Scontro Champions con l'Inter? È solo l'inizio ma sicuramente con l'Inter sarà importante per tutti noi. Dobbiamo prepararla bene in settimana e dare tutto per vincere".