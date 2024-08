Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Baroni tra cambi e conferme

Prima trasferta stagionale. Alla seconda giornata di campionato la Lazio si sposterà al Blueneregy Stadium per affrontare il nuovo Udinese di Runjaic. Baroni viaggia verso la conferma dello stesso undici (o quasi) visto contro il Venezia. Davanti a Provedel, in difesa Romagnoli è l'unico certo del posto. Lazzari e Marusic dovrebbero tornare sulle fasce, ma si aprirebbe il ballottaggio nel caso in cui prendano quota i nomi di Pellegrini e Nuno Tavares sulla sinsitra. Al centro è aperta la staffetta tra Patric e Casale, alternati spesso in settimana. Presenti ancora come mezzali Guendouzi e Dele-Bashiru, mentre Rovella è insediato da Vecino in cabina di regia. Castrovilli, invece, partirà dalla panchina. In avanti si va verso lo stesso tridente di domenica scorsa: Noslin, Castellanos e Zaccagni. A destra potrebbe esserci spazio più per Tchaouna che per Isaksen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale/Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella/Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.