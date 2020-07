Udinese - Lazio, le statistiche: Acerbi regista e Strakosha muro, friulani più reattivi

Guardando il bicchiere mezzo pieno, la Lazio ieri ha interrotto la striscia di 3 sconfitte consecutive. Non è arrivata una vittoria, bensì il primo pareggio dell'era post Covid per gli uomini di Inzaghi. La prestazione, che resta comunque incolore, è stata probabilmente la migliore delle ultime quattro sfide. LazioPage ha riportato però alcuni dati che fanno riflettere sul momento dei biancocelesti. Uno dei migliori in campo è stato senza dubbio Strakosha che ha compiuto 5 parate contro le 2 di Musso, nonostante la Lazio abbia tirato di più: 14-16 le conclusioni verso lo specchio per le due formazioni ma 5-2 quelle che lo hanno effettivamente centrato. Le assenze a centrocampo si fanno sentire, soprattutto per quanto riguarda il play davanti alla difesa. Non è un caso, dunque, che il regista dei capitolini ieri sia stato Acerbi: 97 i passaggi completati sui 106 effettuati, record stagionale, scavalcato il 95/103 di Luis Alberto dello scorso Lazio - Parma. Infine le difficoltà fisiche della squadra emergono dal dato sugli anticipi effettuati: sono 6 quelli della Lazio, meno della metà dell'Udinese che ne ha totalizzati 14, di cui 9 solo nella ripresa contro i 2 dei biancocelesti. È la sesta partita consecutiva in cui la Lazio perde la sfida degli anticipi, mostrando meno reattività e freschezza dei suoi avversari.

