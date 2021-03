Udinese - Lazio, Marusic: "Sono migliorato, è la strada giusta. Sosta? Arriva nel momento migliore"

La Lazio vince contro l'Udinese dopo l'eliminazione dalla Champions League. E lo fa grazie al gol di Adam Marusic, arrivato al 37'. A qualche minuto dal triplice fischio, il montenegrino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dall'inizio abbiamo giocato bene, ho fatto gol e sono molto contento. Non era semplice, l'Udinese gioca un buon calcio. Vincere questa partita era fondamentale. Dobbiamo continuare così, mancano tante partite. Siamo tutti vicini a questo quarto posto, proseguiremo il lavoro. Credo che la sosta sia arrivata in un ottimo momento, abbiamo due settimane per recuperare. Qualcuno andrà in Nazionale, e dovrà giocare tre gare in pochi giorni, ci vedremo tra due settimane e vedremo. Mi sento miglioranto, ho lavorato tanto e devo continuare così. Questa è la strada giusta. Andiamo avanti tutti insieme. Il momento più difficile? Gli ultimi 10/15 minuti, loro hanno avuto tante occasioni per far gol, ma abbiamo portato questi tre punti a casa".

