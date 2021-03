Udinese - Lazio, Muriqi: “So che la gente si aspetta molto, l’impegno non manca mai”

Al termine del match tra Udinese e Lazio, Vedat Muriqi ha commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Era importante vincere. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo ma l’importante erano i tre punti. Nella ripresa siamo stati più difensivi. Siamo la Lazio e vogliamo continuare la nostra corsa per la Champions. Avremmo due settimane di sosta per recuperare un po’ di energie. Ambientamento finito? Quando sono venuto qui sapevo che la gente si aspettava molto da me. Il club ha speso circa 20 milioni per me. Ho avuto un po’ di difficoltà a causa dell’infortunio, poi il Covid e l'ambientamento dalla Turchia all’Italia. Sono arrivate molto critiche. So che sono un attaccante e che devo segnare ma l’impegno non manca mai. Cerco sempre di aiutare la squadra anche se non segno. Continuerò a migliorarmi e a dare una mano alla mia squadra".