Udinese - Lazio, Radu come Favalli: uguagliato il record di presenze

UDINESE-LAZIO, RECORD RADU - Tredici anni per scrivere la storia con la maglia della Lazio addosso, una seconda pelle ormai. Stefan Radu, simbolo della tifoseria e capitano senza fascia, taglia oggi un traguardo epocale: con la presenza contro l'Udinese diventa insieme a Favalli il calciatore con più presenze nella storia biancoceleste, 401. Nessuno come loro due, presto nessuno come Stefan che alla prossima apparizione con la Lazio diventerà il numero uno assoluto in vetta alla classifica. E avrà tempo per allungare e aumentare il divario, chi sa se anche per tutta la prossima stagione (il contratto è in scadenza a giugno).