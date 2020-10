UFFICIALE - Calciomercato, Hoedt è un nuovo calciatore della Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 21:50 - Dopo l'ufficialità della Lega, arriva anche quella della Lazio che attraverso il proprio sito annuncia il ritorno di Wesley Hoedt. Ecco il comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wesley Hoedt dal Southampton Football Club". Sui social la società biancoceleste aggiunge: "Wesley Hoedt è de la Prima Squadra della Capitale. Bentornato a casa Wes".

CALCIOMERCATO LAZIO, HOEDT - Dopo giorni di attesa alla fine anche l'operazione Hoedt si è sbloccata. Ora è ufficiale l'arrivo dell'olandese, anzi il ritorno, visto che il suo contratto è stato depositato in Lega ed è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio. Si attende anche la comunicazione sul sito biancoceleste ma non ci sono più dubbi. L'ex Southampton è a Roma da giorni, le visite mediche sono state prima fissate e poi rinviate in attesa dell'ok. Le ha sostenute e aspettava solo l'ufficialità del suo ritorno nella Capitale che ora è giunto. Inizia l'avventura-bis alla Lazio.

