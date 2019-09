Lazio Women, vittoria 1-0 sul Chievo. Pittaccio: "Gol emozione fortissima"

Il pareggio all'esordio contro il San Marino non è andato giù alla Lazio Women. Oggi le ragazze di Ahsraf Seleman erano chiamate al riscatto, e non hanno deluso. Al Fersini di Formello le biancocelesti si sono imposte sul Chievo Fortitudo Women per 1-0, decisivo il gol di Francesca Pittaccio al 73': “Sono tre punti lottati e meritati, in campo abbiamo riportato tutto quello che avevamo provato in allenamento. L'emozione del gol è indescrivibile, perché abbiamo combattuto fino all'ultimo secondo. Meritavamo questa vittoria, soprattutto dopo il pareggio beffa della scorsa settimana. Dedico la rete alla mia famiglia che mi sostiene sempre", questa la sua gioia a fine partita esternata ai microfoni di Lazio Style Channel. Soddisfatto anche il mister: “Abbiamo vinto una gara contro un avversario difficile, che lotterà per il primo posto" - dice Seleman, che parla del riscatto delle sue ragazze - “Il pareggio della settimana scorsa all'inizio ci ha condizionato, poi le ragazze minuto dopo minuto hanno iniziato a crederci sempre di più. Nel secondo tempo sono entrate in campo con un altro spirito, hanno segnato e addirittura fallito più volte il raddoppio”. E Formello ha dato quella spinta in più: “Sicuramente giocare al Centro Sportivo di Formello ci ha dato ancora più forza e orgoglio. Per ora andiamo avanti ragionando partita dopo partita, vedremo. Quando mi è arrivata la proposta della Lazio, ho accettato senza pensarci. Il Presidente mi ha presentato un progetto importante, daremo il massimo”, conclude il mister.

