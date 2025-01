125 anni Lazio, il video da brividi della società: "Ogni 9 gennaio..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

9 gennaio 1900, 125 anni di storia incredibile, 125 anni di Lazio. Dalla sua nascita in Piazza della Libertà passando per i momenti indimenticabili, le imprese di Maestrelli, lo scudetto di Eriksson. Ma anche le lacrime per chi non c'è più, per Gabriele, per Mirko, il Maestro, fino alle coreografie che ogni anno infiammano e incantano il derby e ai gol, i trofei, le leggende e le bandiere biancocelesti.

Tutto questo è racchiuso nel video che la società allo scoccare della mezzanotte ha postato sui suoi profili social: "Ogni 9 gennaio dal 1900".