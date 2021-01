Atalanta - Lazio, Acerbi guarda avanti: "Domenica chance per rifarci" - FOTO

È stato senza dubbio il migliore in campo della Lazio Francesco Acerbi nel match di Coppa italia contro l'Atalanta. Per lui un assist per la rete di Muriqi e un gol bellissimo in serpentina. Oltre a quello un apporto continuo in fase offensiva. Dopo la sconfitta l'ex Sassuolo ha volto subito lo sguardo in avanti consapevole che domenica ci sarà un'altra gara contro i bergamaschi per rifarsi. "Ripartiamo subito! La partita di domenica è la chance per rifarci", ha scritto il difensore su Instagram.