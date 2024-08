Baroni innamorato della Lazio: lo scatto social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esordio non si scorda mai. Buona la prima per Marco Baroni sulla panchina della Lazio. Dopo una partenza shock con il gol del Venezia, i biancocelesti hanno ribaltato il risultato vincendo 3-1. Sul proprio profilo Instagram il tecnico ha pubblicato una sua foto di ieri sera che lo vede in panchina intento a governare i suoi ragazzi in campo. Nella descrizione si vedono un cuore e un'aquila: l'ex Verona è già innamorato dei colori biancocelesti. Di seguito il post.