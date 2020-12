Benevento - Lazio, anche per '433' è il derby degli Inzaghi - FOTO

Una partita speciale quella in scena stasera al Ciro Vigorito tra Benevento e Lazio. Non tutti i giorni infatti si vedono due fratelli, Pippo e Simone Inzaghi, sfidarsi come allenatori sulle rispettive panchine. Anche il portale sportivo '433' ha voluto dare risalto a questo evento particolare con una foto postata sui propri social. "I fratelli Filippo e Simone si scontrano stasera nel Derby Inzaghi" hanno scritto, aggiungendo poi nei commenti: "Sarà una imbarazzante cena di Natale in famiglia se le cose si complicano stasera".