Calciomercato Lazio, Caicedo: "Rinnovo? Sto aspettando..." - FOTO

NOTIZIE SS LAZIO - "+3!!! Vittoria pesante continuiamo così". Felipe Caicedo commenta così su Twitter la vittoria della Lazio sul Sassuolo. Un successo importante che rilancia le ambizioni europee della squadra di Inzaghi. Il bomber biancoceleste è stato stuzzicato nei commenti da alcuni tifosi che gli hanno chiesto se avesse già rinnovato il suo contratto con le aquile. L'attaccante ha risposto: "Sto aspettando". L'ex Espanyol è sull'elenco dei calciatori che saranno convocati nelle prossime settimane per prolungare l'accordo in scadenza nel 2022. Sistemate le situazioni legate a Inzaghi e Acerbi (il fra del commento potrebbe riferirsi a lui, ndr), dovrebbe toccare proprio al numero venti. Nonostante le tante lusinghe di Fiorentina, Inter e Juventus, Caicedo dovrebbe proseguire la sua avventura all'ombra del Colosseo e prolungare l'accordo in scadenza tra un anno e mezzo.