Calciomercato Lazio, Maiorca pazza di Muriqi: "Sì, è nostro" - VIDEO

CALCIOMERCATO LAZIO - Vedat Muriqi è da ieri ufficialmente un nuovo calciatore del Maiorca. Dopo i sei mesi in prestito alle Baleari, il calciatore ha scelto di tornare in Liga e la Lazio lo ha accontentato. In Spagna il calciatore è un idolo e ieri ha avuto un'accoglienza trionfale con un video ispirato a I Pirati dei Caraibi. Il club ha postato sui social il momento in cui il calciatore si è unito ai compagni di squadra che lo hannoa ccolto da re. Questa mattina, poi, gli iberici hanno postato un video di Muriqi che fa l'occhiolino con il messaggio: "Sì, Muriqi è nostro".

Que sí! Que Muri es nuestro! pic.twitter.com/l1aZOsFzxH — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) July 23, 2022