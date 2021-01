Compleanno Lazio, gli auguri di lady Inzaghi : "121 anni..." - FOTO

LAZIO SOCIAL - Giornata intensa in casa Lazio divisa tra la vigilia del match con il Parma e il compleanno. Un traguardo importante per la società biancoceleste che ha compiuto 121 anni. Tra i tanti auguri non potevano mancare quelli di Gaia Lucariello. La mogie del mister Inzaghi, la più social in famiglia come lei stessa si definisce, ha affidato a Instagram il suo buon compleanno alla società capitolina. "121 anni ...Buon compleanno Lazio" il messaggio che accompagna la foto di lei con il simbolo ufficiale della Lazio.