Compleanno Lazio, Pereira: "Auguri alla prima squadra della Capitale" - VIDEO

È arrivato anche il messaggio di Andreas Pereira per i 121 anni della Lazio. Il brasiliano ha postato un video messaggio sul proprio profilo Instagram per celebrare il club biancoceleste. "Vola Un’aquila nel cielo... Più in alto sempre volerà! 121 anni. Tanti auguri alla più bella e la PRIMA squadra della capitale." ha scritto il giocatore.