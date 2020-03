Coronavirus, Leiva diventa un meme: "Quando hai la domenica libera, ma..."

La Lazio è prima in classifica. Il successo per 2-0 sul Bologna ha lanciato in orbita i biancocelesti in attesa che Juventus e Inter recuperino le loro gare. L'emergenza coronavirus ha bloccato parte della Serie A, ma non ha tolto il sorriso. Lucas Leiva, infatti, ha postato una sua foto di ieri con aria dubbiosa accompagnata dalla frase: "Quando hai la domenica libera, ma il coronavirus è vicino". Il centrocampista ha affrontato il problema con un sorriso diventando quasi un meme. Un modo per esorcizzare la paura e andare avanti nonostante tutto. Poi con il primo posto in classifica è una domenica speciale.