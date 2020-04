Coronavirus, Luis Alberto dona 12mila euro: "E' il momento che vi restituisca qualcosa" - FT

Tra i paesi più colpiti dal Coronavirus c'è anche la Spagna. Il paese iberico conta quasi 150mila contagi e oltre 14.500 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Numeri impressionanti che non possono fare a meno di sensibilizzare il mondo intero. Chi può prova a dare il suo contributo, come Luis Alberto che oggi ha donato 12mila euro alla Caritas di San José del Valle, un piccolo comune dell'Andalusia. Il centrocampista della Lazio si è sempre mostrato vicino al suo popolo e come lui stesso ha dichiarato su Facebook: "Adesso è il momento che vi restituisca parte dell'affetto che mi avete sempre dato da quando sono piccolo. Ogni volta che potrò aiutare il mio popolo e la mia gente, lo farò". Non tardano ad arrivare i ringraziamenti della Caritas spagnola: "12mila grazie Luis!".