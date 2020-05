Coronavirus / Stefania, l'oss laziale di Treviso con la passione per Patric - FOTO

"Sono un'operatore socio sanitario presso una cooperativa in provincia di Treviso. Faccio servizio in ambulanza, non è un lavoro faticoso perché sono dell'idea che se ami ciò che fai nessun lavoro è duro. Ma questo periodo è stato difficile, per tutti, sia per chi ha operato in prima linea, sia per chi è dovuto stare chiuso in casa, sono convinta che tutti abbiamo imparato ad apprezzare molte le piccole cose che prima davamo per scontate". Inizia così il racconto di Stefania. In questi mesi vi abbiamo raccontato tante storie di medici, infermieri e operatori che in prima linea hanno lottato contro il coronavirus. Stefania condivide con loro la passione per la Lazio che vive a distanza visto che vive in Veneto, ma la lontananza non è un ostacolo per il suo amore verso i biancocelesti come lei stessa ammette: "Nella mia vita a parte il lavoro e la famiglia c'è la Lazio. Ho sempre seguito e amato il calcio, per qualche anno c'ho anche giocato, ma non ho mai avuto una forte passione per una squadra. Simpatizzavo per la Juventus perché gli amici seguivano la Juve. Poi ho conosciuto il mio compagno, religiosamente Laziale (come dice lui) e ho cominciato a seguire le partite della Lazio. Il 13 agosto 2017 ero in Curva Nord quando Murgia ha segnato allo scadere il 3a2 proprio contro la Juve e li ho capito che la mia squadra era, è e sarebbe stata per sempre la S.S. Lazio. Per sancire questo amore ho tatuato sul braccio l'Aquila. Seguo i biancocelesti più che posso, andando spesso allo stadio (lavoro e distanza permettendo) e ho scoperto che in Veneto ci sono un sacco di tifosi laziali. Da qua è nato il profilo Instagram @laziali_veneto che gestisco con un'amica". Nella squadra di Inzaghi c'è un calciatore a cui è particolarmente affezionata, tanto da scrivere il suo nome e il suo numero sulla tuta con cui lavora: "Ho un debole per Patric, che a parte esser veramente bello, a mio parere ha una grande potenziale, sta crescendo e nelle ultime partite ci ha regalato soddisfazioni. Lo adoro!". Grazie Stefania per tutto quello che fai ogni singolo giorno, con la Lazio nel cuore, sulla pelle e...sulla tuta.