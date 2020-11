Crotone - Lazio, la società soddisfatta: "Ha detto tutto Re Ciro Immobile" - FOTO

Nel nubifragio di Crotone, il tuffo di testa del solito Immobile consegna i tre punti alla Lazio che vola a quota 14 punti in classifica. La società biancoceleste ha festeggiato il successo sui social con una foto del bomber in maglia 17 che oggi ha raggiunto Signori per gol realizzati: "Nulla da aggiungere, ha detto tutto Re Ciro Immobile".