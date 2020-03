Donazione sangue, anche Parolo tra i testimonial della Lazio

Dopo Francesco Acerbi anche Marco Parolo, uomo simbolo della Lazio, è sceso in campo per sposare l’iniziativa della regione Lazio. Il centrocampista biancoceleste, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha condiviso attraverso i profili social del club l’appello per donare il sangue presso uno dei punti di raccolta degli ospedali o le unità mobili. Un piccolo ma importantissimo gesto per rialzarsi tutti insieme.

