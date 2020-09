Frosinone-Lazio, la gioia di Correa, Armini e Raul Moro: “Bravi tutti” - FT

Proseguono i messaggi social dei calciatori della Lazio dopo la bella vittoria contro il Frosinone. Joaquin Correa, autore del gol che ha deciso il match, ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: "Buon test, bravi tutti". Anche i subentrati Armini d Raul Moro hanno espresso la loro soddisfazione per il successo in amichevole. Il difensore scuola Lazio ha commentato: "Un altro buon test per arrivare al meglio all'inizio del campionato", mentre l'attaccante spagnolo ha scritto: "Buona prestazione di tutta la squadra". Adesso Inzaghi e la squadra inizieranno a preparare l'ultima amichevole contro il Benevento, poi si parte con le gare ufficiali.