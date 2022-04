Genoa - Lazio, i biancocelesti sono arrivati al Ferraris - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La Lazio è appena arrivata nell’impianto dove poco meno di un’ora scenderà in campo per sfidare il Genoa di Blessin. Testa alta per la squadra di Maurizio Sarri, nel mirino tre punti preziosissimi per raggiungere il sogno Europa. Nel frattempo che venga rilasciata la formazione ufficiale, la società ha pubblicato l’arrivo della Lazio su Twitter.