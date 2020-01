Immobile manda la Lazio in Paradiso: "Cirooooooooo!!!" - FOTO

Un gol da grattare le corde vocali. Che fanno male, ancora. A tutti tranne a chi le sforza per lavoro, magari, come Tommaso Paradiso. Un cognome, una garanzia. Immobile ha mandato la Lazio tra le nuvole del cielo biancoceleste e l'ex frontman dei The Giornalisti ha esultato facendo ciò che gli è sempre riuscito meglio: "Cirooooooo!!!", ha cantato in una storia su Instagram. Più un urlo di gioia, in realtà. Ma intonato quel tanto che basterebbe a renderlo il ritornello di una canzone. Da ascoltare, ancora e ancora, come i gol di Immobile.