Inzaghi, ecco "Spiaze": il coro dei tifosi dell'Inter sulle note di Dragostea Din Tei - VIDEO

Simone Inzaghi probabilmente si sarebbe aspettato un inizio più soft sulla panchina dell'Inter. Le cessioni di Lukaku e Hakimi, i problemi cardiaci di Eriksen hanno reso in salita la sua strada. I tifosi nerazzurri, però, fin dalle prime battute sono apparsi soddisfatti dell'ex Lazio. Durante l'ultima amichevole contro il Parma, i tifosi dell'Inter hanno cantato un nuovo coro per il piacentino. Proprio l'accento lombardo del tecnico nella pronuncia di Spiace è centrale nel coro. Sulle base di Dragostea Din Tei, i sostenitori presenti hanno cantato: "Forza Inzaghi, spiaze pure a noi, spiaze pure a noi, ma ora sono c**zi tuoi". Insomma l'appoggio non manca, ma non sarà tutto semplice per l'allenatore chiamato a una delle sfide più dure della sua carriera. Scorri in basso per il video oppure clicca qui.

