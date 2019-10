Italia, il pisolino di Immobile diverte Verratti - FOTO

Nessun dorma, anzi, tutti dormano. Tranne Verratti. Il centrocampista del PSG, infatti, ha vestito i panni del paparazzo e ripreso i suoi compagni di nazionale un po'...atterriti. Quanto è stanca quest'Italia, più per il viaggio verso il Liechtenstein che per il dispendio di energie sul terreno di gioco, probabilmente. Ecco quindi che nel ritorno verso il Bel Paese c'è giusto il tempo per un pisolino. E dire che ai tempi delle superiori il posto in fondo al pullman era riservato ai più “vivaci”, ma gli anni passano. Lo sanno bene Spinazzola, Belotti, Bonucci e anche il laziale Immobile. Tutti ripresi nel mondo dei sogni da un divertito Verratti, che sghignazza e pubblica il tutto tramite una stories di Instagram.

