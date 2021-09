Jessica Immobile: “Noi innamorati della gente laziale. Sogno il derby in Nord” - FOTO

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, molto attiva sui social ha deciso di aprire un box domande sulle sue storie di Instagram. Tra le varie domande che le sono state rivolte qualcuno le ha chiesto: “Avete capito quanto vi ama la gente laziale?”, la sua risposta non si è fatta attendere e puntuale ha risposto con un secco “Noi vi amiamo di più”. Da quando la famiglia Immobile è arrivata nella Capitale i tifosi biancocelesti non hanno mai fatto mancare il loro supporto a Ciro e alla moglie, affetto che è molto gradito alla coppia e ogni momento è buono per sottolinearlo. Altra domanda è stata: “Verrai un giorno in Curva Nord?”, lady Immobile ha risposto rivelando che gli piacerebbe andarci e spera di riuscirci in occasione del Derby magari accompagnata dal cognato. Si perché la famiglia Immobile è un team quando si tratta di seguire Ciro, sempre presenti per lui sugli spalti. A questo punto non resta che attendere il Derby per realizzare il sogno di Jessica e dei tifosi biancocelesti, nel vederla in Curva Nord.

