"La Lazio non si tocca!", striscioni invadono Roma e provincia - FT

"La Lazio non si tocca!". I tifosi della Lazio scendono in campo a difesa del club biancoceleste. Da ieri sera, tanti striscioni con questa scritta sono apparsi in tutta la città. Da Piazza della Libertà a Portonaccio passando per l'Infernetto, ma anche in provincia e nei comuni limitrofi. Il popolo laziale vuole dire la sua e stringersi intorno alla squadra di Inzaghi in vista della ripartenza. Gli striscioni non sono firmati quindi non si sa se sia una sorta di protesta organizzata o una semplice iniziativa spontanea del tifo biancoceleste. I tifosi hanno espresso il concetto in ogni modo e, oltre agli striscioni, c'è chi lo ha scritto sugli autobus, chi ha usato una bomboletta o chi ha scelto delle scritte al led. Di seguito le foto (in continuo aggiornamento).