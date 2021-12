La Lazio sui social: "Nella calza delle Befana ci sono i biglietti" - FOTO

Mancavano da giorni e adesso sono arrivati. La Lazio ha garantito degli sconti sui biglietti validi per la gara contro l'Empoli, nella giornata dell'epifania. Il 6 gennaio alle ore 14:30 infatti la squadra di Sarri ospiterà l’ex squadra del tecnico toscano all’Olimpico. La prima gara del nuovo anno dunque sarà tra le mura amiche, si spera circondata da una bolgia di tifosi visti i prezzi ridotti dei biglietti. La Lazio ha bisogno del supporto dei propri sostenitori, specialmente nella prima gara del 2022. Non a caso la società ha ben pensato di sottolineare la novità tramite i propri canali social scrivendo: "Quest'anno nella calza ci sono i biglietti per Lazio - Empoli! Curve 𝟏𝟎€, Tribuna Tevere 𝟐𝟎€,Tribuna Tevere TOP 𝟑𝟎€, Tribuna Monte Mario 𝟒𝟎€. Ingresso gratuito per gli Under 14!".