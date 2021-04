Lazio, 20 anni fa il gol di Castroman nel derby. L'argentino: "Sempre nel mio cuore"

LAZIO SOCIAL - Segnare in un derby fa entrare un calciatore della Lazio in una sorta di lista magica. Segnare una rete decisiva, poi, rende quel giocatore quasi intoccabile. Questo è il caso di Lucas Martin Castroman. Il centrocampista argentino ha realizzato la rete del 2-2 in un derby che le aquile hanno ripreso nel finale dopo essere andate in svantaggio per 2-0. Il siluro del centrocampista in pieno recupero ha permesso all'allora squadra di Zoff di strappare un pareggio prezioso. Era il 29 aprile del 2001 e oggi è il 20esimo anniversario di quella sfida. Castroman ha ricordato su Instagram quella gara postando una foto accompagnata dal messaggio: "Già 20 anni da questo bellissimo ricordo. Lazio sempre nel mio cuore".