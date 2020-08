Lazio, Acerbi fatica con il sorriso: "Modalità allenamento" - FOTO

Dopo giorni di allenamento, finalmente nei prossimi giorni la Lazio potrà mettere sulle gambe i primi minuti di gioco della nuova stagione con la prima amichevole. Nel mentre, continuano spedite le sedute in cui i giocatori biancocelesti rafforzano la muscolatura, migliorano la condizione fisica e apprendono nuovi tatticismi.

LA GIOIA DEL LEONE - Tra una sudata e l'altra c'è sempre tempo per sorridere e giocare, soprattutto per Francesco Acerbi. Il Leone è tra i più allegri e ciò è dimostrato anche ai suoi post sui social. Oggi ha pubblicato una foto mentre svolgeva un esercizio in palestra con un sorriso un po' affaticato ma sicuramente smagliante. Ad accompagnare lo scatto, la scritta: "Training mode" ("modalità allenamento" in italiano, ndr).