Lazio, Acerbi sprona il gruppo: “Riuniamoci per cambiare rotta” - FOTO

Un brutto passo falso per la Lazio che ieri si è infranta sullo scoglio Sampdoria. A Marassi finisce 3-0 per i padroni di casa, con una prestazione deludente dei biancocelesti. Francesco Acerbi ha preso subito la situazione in mano e ha richiamato i compagni con un post su Instagram. Questo il messaggio del Leone di Inzaghi: "Riuniamoci per cambiare rotta tutti insieme, subito!".