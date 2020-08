Lazio, Adekanye ringrazia: "Fiero di far parte di questa famiglia, Roma è laziale!"

Conclusa la stagione, i giocatori della Lazio tirano le somme e guardano al futuro. Tra i volti visti soprattutto nella fase finale di campionato c'è anche Bobby Adekanye, che spesso è stato gettato nella mischia da Inzaghi ed ha anche trovato il suo primo gol tra i professionisti contro la Spal. L'ex Liverpool ha affidato a Instagram un lungo post in cui ringrazia il club e fa una promessa per il prossimo anno: "Concludo questa mia prima stagione con la maglia della SS Lazio, una squadra che vorrei ringraziare per avermi accolto come una famiglia! Famiglia di cui sono orgoglioso e fiero di far parte. Sono certo che la nuova stagione sarà un anno ricco di sorprese e soddisfazioni perché io ci metterò il 110%... Ringrazio tutti voi fan, il club e tutto lo staff perché senza di voi nulla avrebbe senso! Roma è laziale...sempre".