Lazio, amarcord Manfredini: l'esultanza contro il Messina con Dabo. E il francese... - FOTO

LAZIO SOCIAL - Un pomeriggio amarcord per Christian Manfredini che ricorda la sua esperienza alla Lazio. L'ex centrocampista biancoceleste ha postato su Instagram la sua foto dell'esultanza dopo la rete al Messina. Si tratta di un match di campionato della stagione 2004/05 vinto dalle aquile per 2-0 grazie proprio alle reti dell'esterno e del giovane De Sousa. L'italo-ivoriano è stato immortalato mentre esulta con Roberto Muzzi e Ousmane Dabo. Proprio il centrocampista francese ha apprezzato il ricordo condividendo il post nelle sue storie. La Lazio, del resto, non si dimentica.