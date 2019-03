Lazio, anche Inzaghi junior festeggia il derby: e con la mano mostra il numero tre... - FOTO

Vincere un derby è sempre qualcosa di speciale, ancor di più se con un risultato così netto. Tre gol rifilati alla Roma, la Lazio può sorridere e prepararsi al meglio per la Fiorentina. Tutti i tifosi, compresi i giocatori, non hanno potuto fare a meno nel corso di queste ore successive alla stracittadina di esibire goliardicamente il numero tre con la mano. È diventato un vero e proprio slogan tutto biancoceleste. Anche Inzaghi junior non si è sottratto, su Instagram Gaia Lucariello ha pubblicato un’immagine in cui il piccolo Lorenzo si mette in posa proprio eseguendo quel gesto. Insomma, è ancora festa in casa Lazio. Le energie del derby dovranno aiutare nelle prossime gare, ma servirà l’aiuto di tutti: grandi e piccoli.