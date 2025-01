Costretto ai box per infortunio, Matias Vecino non vede l'ora di tornare in campo. Per la squadra di Baroni è una pedina fondamentale, un giocatore che si è spesso dimostrato decisivo a gara in corso, ma anche da titolare. In attesa del suo rientro, l'uruguaiano ha voluto dedicare una storia Instagram per i 125 anni della Lazio, repostando il video realizzato dalla società.