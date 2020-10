Lazio, Andreas Pereira: "Non vedo l'ora di giocare con l'aquila sul petto" - VIDEO

LAZIO SOCIAL - Andreas Pereira scalpita. L'ex Manchester United da ieri è ufficialmente un calciatore della Lazio ed è pronto a mettersi a disposizione di Inzaghi. Il brasiliano ha mandato un messaggio ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club biancoceleste. Il ragazzo di Duffel. con la maglia home della prima squadra della Capitale, ha detto: "Non vedo l'ora di giocare con l'aquila sul petto. Forza Lazio!". I titosi e Inzaghi non vedono l'ora e sperano di vederlo in campo il prima possibile.

