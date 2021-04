Lazio, asfaltato il Milan. La società: “Svegliarsi la mattina e sentirsi come...” - FT

È sempre una buona settimana se si inizia con una vittoria. Nel Monday Night della 33ª giornata di Serie A, la Lazio annienta il Milan e si rimette in gioco per un posto in Champions dopo il brutto stop di Napoli. All'Olimpico va in scena una gara senza storia dominata in lungo e in largo dai biancocelesti che vincono 3-0 grazie alla doppietta di Correa e al gol di Immobile. Il club capitolino ha festeggiato la vittoria con la foto di Ciro durante l'esultanza e la descrizione: "Svegliarsi la mattina e sentirsi come..."