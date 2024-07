Lazio, Auronzo 2024 sulle note di Max Pezzali: il riassunto - FOTO

È terminato un altro ritiro ad Auronzo di Cadore. La Lazio è partita per ritornare a Roma dopo lo scarico sul prato dello Zandegiacomo post amichevole contro la Triestina. La società biancoceleste, per l'occasione, ha fatto un riassunto dei giorni passati sotto Le Tre Cime di Lavaredo utilizzando alcune delle canzoni più famose di Max Pezzali. Tramite le foto dei giocatori, delle amichevoli, dei nuovi arrivati e dei tifosi (visibili sulle storie del profilo Instagram del club), infatti, sono stati ripercorsi tutti i dodici giorni passati in Veneto. Di seguito il post.