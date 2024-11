Lazio, Baroni uomo del "Fare": la società celebra il mister - VIDEO

"Non mi sentirete mai dire bravo a me stesso, io sono un uomo del fare". Queste le parole riprese dalla società per celebrare la vittoria di mister Baroni del premio Coach of the Month di ottobre. Parole umili che risuonano come un eco nella mente di tifosi e giocatori. Spingere a testa bassa e conoscere solo la cultura del lavoro, un mantra che Baroni ha ripetuto in più occasioni e che è uno dei tratti caratteristici che ha permesso di imparare a conoscere il mister fin da subito. Baroni non fa proclami, non alza la voce e non si da arie. Un uomo di campo, da dietro le quinte, vecchio stampo. Ma guai a pensare che questo equivalga a dire che è un allenatore del passato. Perché il gioco della Lazio è efficace e sembra sia semplice grazie alla similitudine con il vintage 4-4-2, ma il dinamismo dei biancocelesti è al passo con i ritmi europei. La Lazio vince e non sorprende più, ma molti meriti vanno a mister Baroni, anche se lui preferisce restare nell'ombra e lavorare per migliorare sempre di più.