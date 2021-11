Lazio, Basic festeggia il compleanno con i tre punti: "Il miglior regalo" - FT

Si conclude al meglio la giornata di Basic. Il centrocampista della Lazio ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno con la vittoria in terra russa. Toma ha disputato tutti e 90 i minuti del turno europeo contro la Lokomotiv Mosca dando tanta sostanza alla mediana laziale. Su Instagram i ringraziamenti per la serata da incorniciare: "Il miglior regalo per il compleanno... la vittoria! Grazie a tutti per gli auguri".