Lazio, Basic: “Pronto per la nuova sfida, grazie per il supporto” - FOTO

Finalmente Toma Basic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto quinquennale con la Lazio è si è messo subito a disposizione di Sarri. Sarà una valida pedina per Ia mediana del Comandante che potrà contare da oggi in poi sull'ex Bordeaux. Il nuovo acquisto, che ha già svolto gli allenamenti con il gruppo, si è presentato ai tifosi biancocelesti con un post su Instagram: "Nuovo club, nuova sfida. Voglio ringraziare tutti i fan per il supporto incredibile. Forza Lazio".