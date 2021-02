Lazio - Bayern, la carica della società: "La Champions è tornata" - FOTO

Sarà Lazio - Bayern Monaco, sarà di nuovo Champions League. Questa sera i biancocelesti scenderanno in campo per la sfida che attendono da tempo e di fronte troveranno forse l'avversario più ostico. Uno stimolo in più, se mai ne servisse in gare così, per onorare al meglio la competizione e far capire a tutti che la Lazio è all'altezza di questo palcoscenico. Su Instagram la società ha suonato la carica ricordando l'appuntamento: "The Champions League is back. COME ON EAGLES!"