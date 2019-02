Lazio, Berisha è convinto: "La vita è una battaglia in salita, ma sto arrivando!" - FOTO

Berisha è arrivato nella scorsa sessione di mercato per dare solidità e forza al centrocampo della Lazio. La grinta e la tenacia non mancano di certo al kosovaro, che però ha dovuto lottare costantemente con alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato, finora, la stagione. Lo spazio che è riuscito a ritagliarsi è più esiguo di quello sperato, ma non per questo il calciatore biancoceleste ha rinunciato a lottare: "La vita è una battaglia in salita, ma sto arrivando!", recita la didascalia sul suo post Instagram. Berisha non smette di lavorare duro, sa che ci sarà bisogno anche di lui per raggiungere gli obiettivi puntati dalla Lazio.